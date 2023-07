Večna rana neodvisnih ustvarjalcev

IZJAVA DNEVA

"Skorajšnja izselitev vrste umetniških ustvarjalcev iz več prostorov v ožjem in širšem središču Ljubljane, nekateri so v zasebni, drugi v občinski lasti, vzbuja občutek znanega in 'že videnega' – saj smo bili sorodnim prizorom samo v zadnjih letih priča že nekajkrat. Zgodba je vsakič podobna: posamezni ustvarjalci in umetniški kolektivi dobijo v uporabo večinoma tako ali drugače degradirane objekte, ki jih – pogosto z nemalo dela in lastnega vložka – za silo uredijo in ohranjajo v bolj ali manj spodobnem stanju, dokler se njihovi lastniki pač ne odločijo, da bodo z njimi raje počeli kaj drugega, nemara bolj dobičkonosnega. S tako odločitvijo načeloma ni nič narobe, težava je le v tem, da se ob vsaki takšni 'spremembi namembnosti' z vso resnostjo odpre večna rana neodvisnih ustvarjalcev: pomanjkanje ustreznih (ter dovolj dostopnih) prostorov za neinstitucionalno umetnost in kulturo v slovenskem glavnem mestu."

(Novinar Gregor Butala v Dnevnikovem komentarju o tem, da bo s 1. avgustom večje število organizacij in samostojnih ustvarjalcev s področja sodobnega plesa in cirkusa ostalo brez produkcijskih prostorov, ker se bodo morali izseliti iz stavbe na Parmovi 25)