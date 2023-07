»Z dobro utečenimi desničarskimi prijemi se nadaljuje politizacija policije«

IZJAVA DNEVA

"Depolitizacija policije v smeri odstranjevanja poslušnih kadrov blizu prejšnje vlade Janeza Janše je bila ena od osrednjih zavez predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba v lanski predvolilni kampanji. Po dobrem letu dni od zamenjave oblasti se dogaja ravno nasprotno. Z dobro utečenimi desničarskimi prijemi se nadaljuje politizacija policije, kar vodi v razvrednotenje organizacije z več tisoč pripadniki oboroženih sil. Vse večjo vlogo v policijski strukturi dobivajo posamezniki, ki so v Janševi vladi zagovarjali uporabo prekomerne sile, obenem pa so zvesto ščitili hrbet takratnemu notranjemu ministru Alešu Hojsu in generalnemu direktorju policije Antonu Olaju."

(Novinar Matej Grošelj o tem, da je premier Robert Golob stopil na spolzek teren, ko je represivni aparat na čelu s policijo in vojsko v celoti prepustil kadrom LMŠ; via Večer)