Bi bilo prav, da premier ostane zdravstveni minister do konca mandata?

IZJAVA DNEVA

"Če drži, da je zdravstvena reforma dejansko, ne samo deklarativno najpomembnejša prioriteta vlade Roberta Goloba, bi bilo prav, da premier ostane zdravstveni minister do konca mandata, ministrstvo za zdravje pa dobi dobrega koordinatorja za usklajevanje številnih deležnikov v reformi. Če se ne bo nič premaknilo na bolje, bo odgovarjal premier osebno in z njim vsa vlada. Edino, kar šteje, je to, da se zdravstvo izboljša."

(Novinarka Milena Zupanič o tem, da je bistveno, da zna premier, ki je prevzel položaj ministra za zdravje, okoli sebe zbrati prave eksperte in jih motivirati, da mu sestavijo seznam potrebnih potez za izboljšanje delovanja zdravstva; via Delo)