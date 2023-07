Policija gleda stran? Zakaj?

Ljubljanska avtonomna kulturna cona Metelkova in soseska Tabor v primežu narkokriminala

Plakatna akcija Metelkovcev zoper preprodajalce drog

© Luka Volk

Prva leta, potem ko so septembra 1993 severni del območja nekdanje vojašnice na ljubljanski Metelkovi ulici zasedli prvi aktivisti, so ljubljanski starši najstnike poskušali odvrniti od obiska skvota z besedami, da gre za nevarno območje, kjer se zbirajo narkomani, odvisniki in preprodajalci drog. Šlo je za nepoučena ugibanja ali pa načrtne manipulacije, ki niso imele dejanske podlage. Še več, Metelkova je, če ne štejemo občasnih napadov desničarskih skrajnežev ali izjemoma celo zastraševalnih policijskih akcij, sčasoma postala eden izmed najvarnejših krajev za srečevanje različnih skupin ljudi. A danes spet poslušamo skorajda identična opozorila kot pred 30 leti, le da zdaj držijo, saj prihajajo iz ust uporabnikov, obiskovalcev in okoliških prebivalcev.