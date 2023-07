Svetost življenja ali svetost trpljenja?

Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja začenja zakonodajno pot. Za zdaj še ni znano, ali bo uspešna.

Podpisi državljanov, zbrani za vložitev zakonskega predloga. Parlament se bo moral v prihodnjih mesecih opredeliti do njega

© Borut Krajnc

Na začetku tedna so avtorji zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja državnemu zboru izročili 5513 podpisov volivcev in s tem zakon začenja zakonodajno pot. Med koalicijskimi strankami so podporo predlogu doslej izrekli v Levici, razprava o podpori zakonu v SD in Gibanju Svoboda še poteka. Oporekajo mu v SDS in Novi Sloveniji.