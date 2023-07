Težko je biti poslanec

Nekateri poslanci imajo težave pri glasovanju. Pa tudi ministri.

Milan Zver, eden izmed 3 evropskih poslancev, ki so se zmotili pri glasovanju

Pregovor pravi, da se je motiti človeško. Poslanec SDS Danijel Krivec je tako ob nedavnem glasovanju o odpravi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v nasprotju s strankarskimi kolegi odpravo podprl. Šlo je za pomoto, je kasneje razložil za Večer: »Kiks se je zgodil, ker smo klepetali s kolegico Suzano Lep Šimenko in predsednikom Janezom Janšo. Morate vedeti, da so glasovanja zdaj toliko sigurna, da smo nekoliko bolj sproščeni.« Podobno se je domnevno zgodilo trem evropskim poslancem, Francu Bogoviču, Romani Tomc in Milanu Zveru, ki so prejšnji teden v evropskem parlamentu glasovali proti obsodbi izjave hrvaškega vojnega zločinca Daria Kordića.

Ta je bil med vojno v Bosni in Hercegovini podpredsednik bivše hrvaške republike Herceg Bosne, predsednik stranke HDZ Bosne in Hercegovine in eden od poveljnikov paravojaške enote HOS. Leta 1993 je vodil napad na vas Ahmići, med katerim je bilo umorjenih 116 civilistov, večina muslimanov. Mednarodno sodišče v Haagu ga je zaradi zločinov proti človeštvu in vojnih zločinov obsodilo na 25 let zapora. Po 17 letih mu je bila odobrena predčasna izpustitev. Vrnil se je na Hrvaško, tam pa je njegov prihod razveselil predvsem hrvaške nacionaliste.

Po osmih letih prestajanja pogojne kazni je nato lani na eni od proslav ob obletnici operacije Nevihta izrekel, da je bilo za storjeno vredno prestajati zaporno kazen. »Vse bi ponovil, niti sekunde ne bi zamenjal, vsaka sekunda je bila pomembna,« je dejal.

Skupina evropskih poslancev, med njimi slovenski poslanec Klemen Grošelj, je zato spisala amandma, s katerim naj bi evropski parlament Kordićevo izjavo obsodil. Potrdilo ga je 526 poslancev, 43 jih je glasovalo proti, 62 je bilo vzdržanih. Med tistimi, ki so bili proti, je bila tudi omenjena trojica slovenskih poslancev, a je svoje glasove kasneje preklicala in izjavo obsodila.

Pravilno tipko je ob glasovanju uspelo pritisniti vsem drugim petim slovenskim poslancem, tudi Ljudmili Novak, ki pripada Evropski ljudski stranki (EPP), isti politični skupini kot Franc Bogovič, Romana Tomc in Milan Zver. V EPP so večinsko obsodili izjavo, proti je sicer glasovala skupina, zbrana okoli hrvaške poslanke Željane Zovko, poleg nje pa še predsedujoči odboru za zunanje zadeve David McAllister. Proti je glasovala tudi skupina poslancev madžarske stranke Fidesz.

»Ta skupina poslancev, skupaj s Fideszom, v veliki večini glasuje skladno,« o tem pravi Grošelj, ki meni, da je trojica slovenskih poslancev odločitev spremenila šele zaradi pritiska javnosti, »s čimer so posledično priznali, da je sledenje nacionalistični politiki HDZ v Bosni in Hercegovini napaka«.

Ne bi bilo sicer prvič, da so se evropski poslanci ob kopici glasovanj, ki jih imajo na dnevnem redu, zmotili. Še dobro, da imajo možnost popravka. V slovenskem državnem zboru ta ni mogoč, glasovanje je dokončno, ko predsedujoči seji ugotovi in objavi izid glasovanja. Glasovanje bi se lahko ponovilo le, če bi poslanec opozoril, da njegova glasovalna naprava ne deluje, in bi pristojne službe v državnem zboru ugotovile, da je pokvarjena. A to se doslej še ni zgodilo.

Kdaj pa se zmotijo tudi ministri. Na seji vlade prejšnji teden so ti namreč zavzeli stališče, da sta zakon o tujcih in zakon o mednarodni zaščiti, ki ju je pripravila Janševa vlada, skladna z ustavo. Pa čeprav so bile prav stranke, iz katerih prihaja del ministrske ekipe, tiste, ki so na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti. Kot so za Dnevnik pojasnili nekateri ministri, naj bi tudi v tem primeru prišlo do neljube napake – ker je šlo za »paketno glasovanje«, torej glasovanje o več točkah naenkrat, so bili očitno malce nepozorni.