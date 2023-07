Kdo so Mladi zdravniki?

Neformalna skupina posameznikov, ki mladih zdravnikov ne predstavljajo, četudi so se tako poimenovali

Nedostojen twit »mladih zdravnikov« in pripis mladega zdravnika Žige Barbariča, ki so ga iz te združbe izključili letošnjega aprila

Žiga Barbarič je mladi zdravnik, je, kot sam pravi, član Zdravniške zbornice Slovenije in ima status pripravnika. Do aprila pa je bil tudi član organizacije Mladi zdravniki Slovenije, a takrat naj bi ga bili iz nje izključili. To je objavil, zapisal je, da so ga iz združenja izključili 10. aprila zaradi »javne kritike nedostojne komunikacije«. V odzivu na njegovo objavo na Twitterju so Mladi zdravniki – presenetljivo – sporočili, da so ga izključili tudi iz političnih razlogov. »Tvoja pot je šla v politične vode (kandidat Svobode na nedavnih volitvah). Glede na vse našteto se nam ni zdelo, da si zaupanja vredna oseba, ki sodi na našo listo s 1800 člani.«