Nečloveško ravnanje na evropskih mejah je treba ustaviti!

Evropska unija naj bi bila osnovana na nedeljivih in univerzalnih vrednotah dostojanstva, svobode, enakopravnosti in solidarnosti. A vedno bolj je jasno, da so ideje iz listine EU o temeljnih pravicah zgolj črke na papirju, sistematično kršenje teh načel pa ni nikjer razvidno bolj kot pri migracijah.

Skoraj vsak dan smo priča nepravilnostim, nasilju in surovim deportacijam tako v državah članicah kot tudi v tretjih državah, s katerimi je EU sklenila sporazume, da bi beguncem preprečila vstop na svoje ozemlje. Na mejah trdnjave Evropa človekove pravice ne obstajajo več, to pa pogosto vodi v tragične smrti.

Združenje Ustavimo nasilje na mejah je zato začelo zbirati podpise za evropsko državljansko pobudo z imenom Člen 4: Ustavite mučenje in nečloveško ravnanje na evropskih mejah. Tudi ti podpiši peticijo in pomagaj doseči prepoved vseh oblik nasilja pri upravljanju migracijskih tokov in vrnitev migracijske politike EU v ustrezen pravni okvir!

