»Poslovneži in menedžerji so nekakšen SDS ali NSi minus kulturni boj«

IZJAVA DNEVA

"Halo, ki je nastal okrog zakona o dolgotrajni oskrbi, ni daleč od desničarstva. Poslovneži in menedžerji so v resnici desna koalicija. Tako rekoč naravni zavezniki desničarjev. Oni so nekakšen SDS ali NSi minus kulturni boj. Ne zanimajo jih domobranci, ne zanimajo hih spomeniki, ne zanima jih čaščenja žrtve komunističnega nasilja, niso obsedeni s kulturnim marksizmom, niti z LGBT kot namišljenim nasprotjem družine.

"Toda če niso obsedeni s kulturnim bojem, so pa zato tem bolj obsedeni s socialnim. Bolj kot najbolj deprivilegirani reveži. Bolj kot tako imenovani ponosni nasledniki saj veste koga ali česa. Verjetno celo bolj kot tisti, ki bi jih z bajoneti naterali v morje."

(Kolumnist Marko Crnkovič o odzivu slovenskih gospodarstvenikov na zakon o dolgotrajni oskrbi; via Večer)