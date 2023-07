»Za Janšo je bila propaganda vselej alfa in omega vsake uspešne politike«

IZJAVA DNEVA

"Janši kakor da uhaja iz rok uresničitev želje, da bi v Sloveniji postal novi Tito, 'čast', ki je na Hrvaškem doletela Titovega generala Franja Tuđmana, ki je politiko za ceno državljanske vojne tudi prignal v skrajne nacionalistične lege. Obsesija obeh so bili mediji, kar je Janša z uredniškim in kadrovskim cunamijem slednjič storil na nacionalni RTV, je preseglo domišljijo vseh naslednikov partijskih družbenopolitičnih organizacij. Zanj, šolanega obramboslovca in vernega učenca prejšnjega političnega sistema, je bila propaganda vselej alfa in omega vsake uspešne politike. Omogočala je diskvalifikacijo, anonimke, laž o resnici."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, kot da Janša sam ne bi bil komunist in kot da se v njegovem liku, delu in aktualni politiki ne zrcali natanko to, kar je v njih videl najslabšega: laž, prevara, podtikanje, sovraštvo, širjenje strahov; via Delova Sobotna priloga)