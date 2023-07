Anže Logar / »Mi ne bomo nikogar obsojali«

Bivšemu kandidatu za predsednika republike, bivšemu zunanje mu ministru in zdaj poslancu SDS Anžetu Logarju dajemo prednost dvoma. Je že res, da je dolgoletni visoki funkcionar SDS, stranke, ki pri svojem delovanju večkrat hodi po robu ustave; je celo predsednik njihovega sveta. Toda že njegov namen pri ustanovitvi tako imenovane platforme sodelovanja, kvazi civilnodružbene organizacije, v kateri naj bi ljudje različnih usmeritev v konstruktivnem vzdušju razpravljali o vsebinskih zadevah, si zasluži podporo. Simpatizerji ali člani SDS so sicer v preteklosti večkrat poskušali s takšnimi projekti: Zbor za republiko ali Katedrala Svobode sta se hitro pokazala kot politična priveska. Tudi sicer imamo v Sloveniji s to stranko slabe izkušnje: v SDS pogosto zaplavajo ven iz svojih političnih okvirov pri ustanavljanju kvazi neodvisnih medijev, novinarskih društev, spontanih protestov, inštitutov in drugih akademskih institucij. Ampak morda jim tokrat le uspe. Čas bo kmalu pokazal. Intervju z njjim je za posebno številko Mladine (INTERVJU 2023) pripravil Borut Mekina.

Anže Logar je v pogovoru za posebno številko Mladine med drugim spregovorili o tem,, zakaj je Janez Janša tako žaljiv. "To je vprašanje za Janeza Janšo. Smisel naše platforme je, da se oddaljimo od binarne razprave, ki je v slovenskem političnem prostoru vseprisotna. Mi ne bomo nikogar obsojali, bomo pa tiste, ki bodo pripravljeni sodelovati, skušali čim bolj vključiti v razpravo o temah, za katere smo ocenili, da so pomembne za vse nas."

"In če bomo z njeno ustanovitvijo še dodatno greli javno razpravo, bo ideja izgubila svoj namen. Platforma bo dosegla cilj izključno in samo, če se bomo od teh katastrofičnih razprav oddaljili in osredotočili na zelo konkretna vprašanja. Vprašanja, ki jih postavlja recimo gospodarstvo, mladi, tisti, ki se zavzemajo za zeleno preobrazbo, tisti, ki opozarjajo na strateške grožnje zahodni civilizaciji, EU, demokraciji. Vsebinsko se danes s tem nihče ne ukvarja ravno zaradi pregretosti javne razprave," je še dodal.

"Če želimo imeti zdravo demokracijo, je treba politično oblast, torej stranke na oblasti, večkrat zamenjati. Na ta način se tudi programi prečistijo in prenovijo."



