Zakon o dolgotrajni oskrbi / »Zmagala bo socialna racionalnost nad ekonomsko racionalnostjo«

IZJAVA DNEVA

"Enoprocentna dajatev, ki naj bi omogočila realizacijo zakona in ki ji pričakovano nasprotujejo delodajalci, bo namreč praktična zmaga socialne racionalnosti nad ekonomsko racionalnostjo. Delodajalci oz. kapital, ki delujejo po logiki ekonomske racionalnosti, spet dokazujejo, da je dodatno obremenjevanje gospodarstva zanje problematično, kontraprodutivno itd. Kar gledano s stališča njihovih parcialnih interesov — ki se jim na kratko reče profit — tudi res je. Dajati 1 % denarja za starostnike, od katerih kapital nima nobenih koristi, je iz thatcherističnega zornega kota neracionalna poraba denarja par excellence. Ki jo je po logiki ekonomske racionalnosti seveda treba preprečiti. Vedno. In povsod. Če se le da."

"A tokrat se to ne bo dalo zaradi vladne večine v parlamentu. Socialno racionalna rešitev bo sprejeta kljub temu, da kapital in gospodarstvo trdita, da je ekonomsko neracionalna. Zmagala bo socialna racionalnost nad ekonomsko racionalnostjo. Uveljavljena bo družbena logika, ki edina lahko reši večino današnjih problemov ne samo slovenske družbe, temveč vseh družb sveta. Večino globalnih problemov. Vključno s segrevanjem ozračja in podnebnimi spremembami."

(Antropologinja in kolumnistka Vesna V. Godina o zakonu o dolgotrajni oskrbi; via Večer)