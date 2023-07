»Janša lahko osvoji Triglav, političnega Olimpa pa ne more naskočiti«

IZJAVA DNEVA

"Dokler bo vztrajal, bodo njegovi politični nasprotniki na levem polu tisti, ki bodo z novimi obrazi lahko dokaj enostavno mobilizirali svojo volilno bazo proti njemu, ne pa obratno. Janša lahko osvoji Triglav, političnega Olimpa pa ne more naskočiti. In če kaj, se je v Bovcu še enkrat več izkazalo, da vodenja stranke ni pripravljen prepustiti nobenemu od potencialnih naslednikov. Njegova volilna baza mu za zdaj še zvesto sledi in ploska, ko krivdo za svoje poraze prelaga na druge, a novi neuspehi bodo prinesli samo še več frustracij in grenkobe. Sprememb v stranki ni na vidiku, volilne zmage pa so pod velikim vprašajem."

(Novinar Luka Mlakar v Večerovem komentarju o tem, da če bi se bil Janša umaknil, bi sanje o novi desni vladi lahko postale realnost)