EU / Subvencije za prevoz ukrajinskega žita

Evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski je v torek napovedal, da bo predlagal subvencioniranje stroškov za prevoz ukrajinskega žita po železnicah in cestah

Evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski

© Gabor Kovacs / EP

Evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski je v torek napovedal, da bo predlagal subvencioniranje stroškov za prevoz ukrajinskega žita po železnicah in cestah. Kot je pojasnil, bi v nasprotnem primeru rusko žito zaradi nižjih končnih cen predstavljajo nelojalno konkurenco.

Po ruski invaziji na Ukrajino, ki je otežila izvoz ukrajinskega blaga, je EU lani vzpostavila tako imenovane solidarnostne pasove oziroma koridorje, po katerih so Ukrajini predvsem prek Romunije in Poljske omogočili izvoz žita in drugih kmetijskih proizvodov.

Wojciechowski je v torek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napovedal, da bo predlagal uporabo evropskih sredstev za sofinanciranje izvoza. "Obstaja namreč tveganje, da bo v nasprotnem primeru Rusija v ugodnejšem položaju, saj bi bilo ceneje kupiti rusko žito kot plačati vse stroške za ukrajinsko," je poudaril. Stroški uvoza iz Ukrajine bi namreč lahko zaradi blokade pomorskih poti močno narasli.

Po začetku invazije na Ukrajino so ruske sile blokirale ukrajinska pristanišča ob Črnem morju, dokler nista sprti strani julija lani ob posredovanju Turčije in Združenih narodov sklenili sporazuma, ki je ladjam z žitom omogočal varen prehod in pomagal znižati cene hrane po svetu. Rusija je prejšnji teden od sporazuma do nadaljnjega odstopila, kar je izvoz ukrajinskega žita po morju spet otežilo.

O izvozu žita prek Črnega morja bo sicer danes razpravljal nedavno vzpostavljeni svet Nato-Ukrajina. Zasedanje je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg sklical na zahtevo Ukrajine. Njen predsednik Volodimir Zelenski je ta teden izrazil odločno nasprotovanje podaljšanju omejitve uvoza ukrajinskega žita, uvedene v začetku maja.

"Obstaja namreč tveganje, da bo v nasprotnem primeru Rusija v ugodnejšem položaju, saj bi bilo ceneje kupiti rusko žito kot plačati vse stroške za ukrajinsko."



Janusz Wojciechowski,

evropski komisar za kmetijstvo

Bruselj je namreč takrat sklenil, da je uvoz pšenice, koruze, oljne ogrščice in sončničnih semen dovoljen v vse članice EU z izjemo Poljske, Madžarske, Slovaške, Bolgarije in Romunije. V teh pet članic je mogoče žito uvoziti samo v primeru, da je namenjeno tranzitu v druge članice unije ali tretje države.

Razlog za ukrep so bile gospodarske težave ukrajinskih sosed zaradi prevelikih količin uvoza ukrajinskega žita, za katero je EU junija lani odpravila carine. Prišlo je namreč do kopičenja zalog, zaradi česar je na trgu pristalo veliko žita po tako nizkih cenah, da so izkrivljale tržne razmere.

Peterica držav je Evropsko komisijo prejšnji teden pozvala k podaljšanju omejitev, ki so sicer enkrat že bile podaljšane. Ukrajina medtem opozarja, da bi takšna poteza zadala hud udarec njenemu kmetijskemu sektorju.

Torkovega zasedanja ministrov EU, pristojnih za kmetijstvo in ribištvo, se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Darij Krajčič. Kot so sporočili z ministrstva, je med drugim opozoril na posledice neugodnih vremenskih razmer za slovensko kmetijstvo.

S kolegi se je Krajčič seznanil z oceno vpliva predloga zakonodaje o trajnostni rabi pesticidov, pri čemer je izpostavil, da bi bilo treba napredek doseči na ravni EU in ne prek zavezujočih nacionalnih ciljev. "Podpiramo tudi sprejem ukrepov omejevanja ali prepovedi rabe samo tistih fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo negativni vpliv na cilje ohranjanja narave, voda in pitne vode," je dodal.

