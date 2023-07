Naslovnica nove Mladine / ENAKOST

V Sloveniji se odstotek najbogatejših masti, delež revnih pa se ne zmanjšuje

V petek izide nova Mladina! V novi številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 28. julija, dalje, preberite, kako se v Sloveniji en odstotek najbogatejših masti, medtem ko se delež revnih v državi ne zmanjšuje. Avtor tokratne naslovnice je Mladinin hišni karikaturist in nagrajenec Prešernovega sklada Tomaž Lavrič. V novi številki boste našli še veliko zanimivega, aktualnega in poglobljenega branja. Priskrbite si svoj izvod ali obiščite našo spletno stran!

