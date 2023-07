»Proporcionalni volilni sistem je še zmeraj najboljša garancija, da se izognemo avtokratom«

IZJAVA DNEVA

"Strankarski proporcionalni volilni sistem je še zmeraj najboljša garancija, da se izognemo avtoritarnim modelom in avtokratom. Bil bi še boljši, če bi volilci imeli na razpolago preferenčni glas, s katerim bi lahko izbrali koga izmed strankarskih kandidatov in ga tako poslali naravnost v parlament. A problem v resnici niso stranke, ampak družbeni demokratični deficit, ki omogoča njihov obstoj brez jasne ideološke podlage, jasnih programov in jasnih stališč. Dokler bo tako, bo leva sredina neprestano proizvajala nove cerarje, šarce in golobe in cel kup stranskih figur, ki iščejo svojih 15 minut slave."

(Zgodovinar in kolumnist Stefano Lusa v Dnevnikovi kolumni o tem, da Golobovi volilci še zmeraj pričakujejo obljubljeno "dejanšizacijo")