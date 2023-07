»Prihaja velika nevihta«

Akcijski film Zvok svobode, ki ga promovira celo Donald Trump, je iz naftalina potegnil razvpito teorijo zarote QAnon

Jim Caviezel v uspešnici Zvok svobode, ki naj bi bila posneta po resnični zgodbi, portretira Tima Ballarda, herojskega aktivista, ki se v Kolumbiji kot nekakšen Rambo bori proti trgovini z otroki.

© Angel Studios

Zvok svobode (angl. Sound of Freedom), nepričakovana filmska uspešnica letošnjega poletja, se je znašel sredi kulturnega boja v politično polariziranih Združenih državah Amerike. Film, posnet po (deloma) resnični zgodbi o junaški akciji proti kriminalni združbi trgovcev z otroki v Kolumbiji, opevajo in promovirajo predvsem konservativni mediji in desnosučni mnenjski voditelji. Kritiki na nasprotnem ideološkem polu v njem oziroma predvsem v njegovi nenavadni promocijski kampanji prepoznavajo sredstvo za podpihovanje skrajno desničarske in antisemitske teorije zarote, ki trgovino z ljudmi povezuje z zlobno elitistično kabalo satanističnih pedofilov. Akcijski triler, ki ni našel poti do slovenskih kinematografov, je iz naftalina nehote potegnil teorijo zarote, znano kot QAnon.