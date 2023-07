Manj ko imaš, težje se pobereš

Nekatere skupine se v Sloveniji srečujejo z nadpovprečnim tveganjem (dolgotrajne) revščine

Deljenje paketov s hrano na Karitasu. Samo do junija letos sta Karitas in Rdeči križ prek sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim med 105.791 prejemnikov razdelila 254.275 paketov.

© Borut Krajnc

Decembra lani, dober teden pred začetkom praznikov, ko je bilo ljubljansko mestno središče polno ljudi, ki so drveli iz trgovine v trgovino po božičnih nakupih, je lučaj stran, v ljubljanski Šiški, ponoči zagorela bivalna prikolica. V njej je hudo bolan živel Zoran Tešanović. Bil je eden tistih, ki so leta 1992 z izbrisom izgubili praktično vse pravice. Pred tem je bil trgovec na ljubljanski tržnici. Njegov status kljub prizadevanjem ni bil nikoli docela urejen, ni mogel zaprositi za medicinsko in socialno oskrbo, ki jo je nujno potreboval, zato je bil prisiljen živeti na robu družbe – živel je v prikolici brez elektrike, vode in ogrevanja, pozimi se je grel ob plinskem gorilniku. To bi utegnil biti tudi vzrok za požar, v katerem je tisto noč umrl.