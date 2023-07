Več ko imaš, višji so popusti

Pri porazdelitvi premoženja so v Sloveniji že zdaj večje razlike kot v marsikateri zahodnoevropski državi

Luksuzna zgradba Šumi v Ljubljani, kjer si je elita kupila stanovanja »na podjetje«. Pri tem se je zelo verjetno izognila plačilu DDV.

© Gašper Lešnik

Zakaj se v Sloveniji več tisoč podjetnikov ukvarja z oddajanjem avtomobilov v najem, ko pa si želimo avtomobil izposoditi, prek spleta najdemo zgolj nekaj deset ponudnikov? Pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) so za Mladino naredili analizo poslovnih subjektov, torej podjetij, ki imajo kot stransko dejavnost registrirano »dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup«. To so podjetja, ki se ne ukvarjajo s tako imenovanim rent-a-carom kot glavno dejavnostjo. Ugotovili so, da je takšnih podjetij več kot 7789, verjetno pa še več, saj lahko imajo podjetja stranske dejavnosti vpisane v aktu o ustanovitvi, ne da bi jih navajala v Poslovnem registru Slovenije. Poleg omenjenih ima kar 1756 podjetij kot glavno dejavnost registrirano obratovanje taksijev.