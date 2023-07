Zgolj še ena protitujska vlada

Ko imata Golobova in Janševa vlada enake poglede na zapiranje države pred neželenimi tujci, ju pravzaprav ne loči tako rekoč nič več

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar na ogledu odstranjevanja ograje na slovenskohrvaški meji na območju bivših mejnih prehodov Osilnica in Jelšane.

© Borut Krajnc

Avtobus s podobo dr. Roberta Goloba in velikim napisom Svoboda po istoimenski politični stranki je 30. marca lani prispel v Belo krajino. Šlo je za predvolilni obisk slab mesec pred parlamentarnimi volitvami, med katerim je Golob s sodelavci kot »prvo simbolno dejanje« nove vlade napovedal odstranitev rezilne žice na slovensko-hrvaški meji, saj njegova stranka svobodo zagotavlja že v imenu, »in žica je tipičen primer nesvobode«. Pred dvema tednoma je vlada Roberta Goloba sprejela mnenje, da je možnost zaprtja meje in prepovedi sprejemanja beguncev, ki jo navaja zakon o tujcih, skladna z ustavo. Ustavno sodišče je namreč primorano o tem ponovno odločati, čeprav je ureditev pred leti že razglasilo za neustavno, saj krši osnovne človekove pravice. Gre pravzaprav za metaforično žico, papirnato in nič manj nevarno ograjo na meji.