Uprava manikerske policije?

Dopoldne prvi kriminalist, popoldne uvoznik pripomočkov za nego rok in nohtov

Boštjan Lindav in Senad Jušić ob primopredaji poslov 24. februarja letos

© Policija

V. d. generalnega direktorja policije Senad Jušić, ki je navkljub pomanjkanju izkušenj in celo navkljub neizpolnjevanju formalnih pogojev z vlado Roberta Goloba dogovorjen za imenovanje v polni mandat, zadnje čase veliko kadruje. Ob marsikateri od njegovih kadrovskih potez so se že dvignile obrvi, saj na najpomembnejše položaje vedno znova napredujejo ali pa se celo vračajo kadri, ki so pod vlado Janeza Janše po njenih navodilih izvajali politično motivirano represijo nad motečimi družbenimi skupinami in posamezniki. Odločil pa se je tudi za kako kadrovsko potezo, ob kateri se številni v policiji po tihem muzajo, zato se dajmo še mi. Imenovanje novega prvega kriminalista je recimo že taka kadrovska poteza.