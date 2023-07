Izkoriščanje tujih delavcev

Inšpektorat za delo je trem podjetjem naložil globe v skupni vrednosti 40 tisoč evrov

© Borut Krajnc

Inšpektorat za delo je odkril še enega v nizu primerov izkoriščanja tujih delavcev, tokrat v podjetju Alumero v Slovenski Bistrici – gre za podjetje, ki med drugim proizvaja nosilne konstrukcije za sončne elektrarne. Marca naj bi bilo prek posrednikov sprejelo 28 ukrajinskih delavcev, ne da bi preverilo zakonitost dokumentov o napotitvi na delo. Med nadzorom je inšpektorat ugotovil še številne druge nepravilnosti, kot so pomanjkljiva dokumentacija, neurejeno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter neustrezna usposobljenost delavcev. Inšpektorji so izvedeli tudi, da naj bi bili tuji delavci delali po 12 ur in več na dan, poleg tega naj bi bili obravnavani drugače kot drugi zaposleni v podjetju, saj naj ne bi bili smeli uporabljati skupnih prostorov za malico, občasno sploh niso smeli iti na kosilo.