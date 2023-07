»Nasprotno od zanikanja podnebnih sprememb je sprejemanje dejstev«

IZJAVA DNEVA

"Kar bega, je to, da ljudje verjamejo v vse mogoče: v vstajenje, v to, da so na razprodajah resnično nižje cene, v jetije in duhove, v dobronamernost političnih strank in podobno, ne verjamejo pa znanstvenim dokazom, ki ne služijo drugemu, kot pojasnjujejo spremembe, ki jih vsi občutimo in ki so povsod okoli nas. Nasprotniki podnebnih sprememb - kar je, mimogrede, postala tudi ena hišnih ideologij konservativne misli - so prepričani, da so na drugi strani zagovorniki podnebnih sprememb. Kar pa ne bi moglo biti dlje od resnice. Nasprotno od zanikanja podnebnih sprememb je sprejemanje dejstev. Ne gre za ideološki boj, ki je priljubljena popoldanska dejavnost tistih, ki ne hodijo na sprehode, temveč gre za stanje materije tukaj in zdaj."

(Kolumnist Marko Radmilović o večini, ki ne verjame znanosti; via Večerova priloga V soboto)