IZJAVA DNEVA

"Od junaka do bedaka je pregovor, ki je v tem prostoru dobil domovinsko pravico. V politiki je to obrazec, ki nas dela srečne. Najprej izberemo junaka, rešitelja, odrešitelja, boga in mesijo, potem pa po najkrajši poti iz njega naredimo bedaka. Jasno, mi volilci imamo izjemno mesto. Mesto presojevalca. Mesto sodnika. In svojevrsten užitek je v tem ponavljajočem se obrazcu. Nekoga izberemo, mu namenimo vse taktične glasove, v njega investiramo vse želje in zahteve, potem pa na dnevni bazi iščemo napake. Seciramo njegove izjave, njegove partnerice, njegove sodelavce in iščemo dokaze, da je junak en navaden luzer. Če je le možno, iz njega naredimo bedaka in se začnemo ozirati za novim junakom."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da imamo volilci mesto presojevalca, sodnika; via Dnevnik)