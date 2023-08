»Treba je prevetriti desno sredino«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da desna sredina potrebuje nove moči. Od leta 2008 namreč na volitvah doživljamo poraz za porazom, in če Slovenija dobi desnosredinsko vlado, je to le posledica spleta okoliščin. Čez 35 odstotkov na volitvah torej ne pridemo, zato je za uspešno zgodbo treba prevetriti desno sredino. Tega se v NSi zavedamo in pred tem si ne zatiskamo oči. Opraviti je treba katarzo – tako vrednostno, vsebinsko kot tudi generacijsko. Sam menim, da ustanovitev platforme še ni tista potrebna katarza, treba bo stopiti še nekaj korakov naprej."

"Dejansko se mora celotna desna sredina pogovoriti, kako lahko na volitvah leta 2026 zmagamo in sestavimo vlado, ki se bo začela ukvarjati s tem, kako Slovenijo spraviti med najbolj razvojne države EU. Žal nas prehitevajo države, ki so bile še pred desetimi leti za nami. Desna sredina bo imela to priložnost, če bo nagovarjala zlasti center, če pa bo skrajna, se bo ponovno našel novi obraz ali iniciativa, ki bo merila na sredino. To pa je hkrati tudi priložnost za NSi, da postane močan center."

(Poslanec NSi Jernej Vrtovec o tem, kako lahko desnica sestavi vlado; v intervjuju za Delo)