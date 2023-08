Je Slovenija laična demokratična država?

IZJAVA DNEVA

"Je Slovenija laična demokratična država? Če je, potem ta razprava ne more potekati skozi prikrite religiozne ideje o trpljenju kot poti očiščenja, o mučnem, dolgotrajnem umiranju kot prehodu v boljše kraje, o potrpljenju kot božji masti. Razprava mora izhajati iz posameznikove želje in potrebe, da ohrani svoje človeško dostojanstvo, da ima o neizbežnem zadnjo besedo on, državljan, ne religija, infiltrirana v polje strokovnega. Tako kot se lahko človek odpove zdravljenju, če presodi, da gre zgolj za podaljševanje agonije, tako naj ima tudi pravico do odhoda. Izjemno malo ljudi bo to možnost izkoristilo, upanje in strah umreta zadnja, a mnogim bo v uteho, da jo imamo."

(Novinarka in komentatorka Tanja Lesničar Pučko v kolumni za časnik Dnevnik o vprašanju prostovoljnega končanja življenja)