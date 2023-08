»Tovrstne zlorabe so nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi v pravni državi«

IZJAVA DNEVA

"Če te navedbe držijo, govorimo o zlorabi neke zelo resne državne institucije in tudi o zelo resni zlorabi. Tukaj pravzaprav ni bilo osnovnih podlag, da bi lahko tovrstne preiskave v okviru urada sploh stekle. Vodstvo te institucije, ki je bilo nastavljeno v času prejšnje vlade, je zlorabilo to institucijo. Tovrstne zlorabe, ne glede na to, v obdobju katere vlade se zgodijo, so nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi v pravni državi."

"Gre za to, da se neko nadzorno institucijo, ki v bistvu preganja tovrstne ekscese, izrabi za takšne ali drugačne politične interese. Treba je uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva, da se te zadeve raziščejo in v nadaljevanju tudi tako ali drugače sankcionirajo. Tovrstne zlorabe se mora preiskati tudi zato, da država ohrani neko svojo zunanjo formalno podobo, ne nazadnje pa tudi legitimnost in kredibilnost nadzornih institucij."

(Dr. Bogomir Kovač, ekonomist in Mladinin kolumnist, za časnik Večer o tem, da se je na uradu za preprečevanje pranja denarja v času prejšnje Janševe vlade očitno zgodila ena največjih zlorab državnih institucij v zgodovini države. Po razkritjih v medijih si, da si je omenjeni urad v obdobju pred lanskimi parlamentarnimi volitvami privoščil brskanje po bančnih računih, kakršnega ne pomnimo, tako imenovana afera slovenski Watergate pa iz dneva v dan dobiva nove in vedno večje razsežnosti.)