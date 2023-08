Kdo se boji Tine Gaber?

Kadarkoli se Tina Gaber pojavi v javnosti v vlogi partnerice predsednika vlade, je deležna posmeha in kritik. Kaj šele, kadar si dovoli izraziti svoje mnenje.

Tina Gaber na kmetijskem ministrstvu ob predaji peticije proti poboju nutrij na Ljubljanskem barju

© Janez Zalaznik

Tabloidno žilico slovenskih medijev je skorajda razneslo, ko sta bila predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber na začetku leta prvič opažena skupaj v nakupovalnem središču v Ljubljani. Ko so ugotovili, da so ju kamere italijanske televizije Canale 5 ujele med vatikanskim božičnim koncertom v Rimu, praktično nista imela druge izbire, kot da zvezo naposled razkrijeta tudi širši javnosti.