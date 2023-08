Kako pomagati v Zgornji Savinjski dolini?

Seznam lokacij, kamor lahko pridete pomagati, in kontaktnih oseb

Nazarje

© Luka Dakskobler

Prostovoljci na območju Zgornje Savinjske doline sanirajo škodo, ki je nastala ob nedavnih poplavah in nalivih. Najhuje je bilo v Mozirju, Nazarjih, Rečici ob Savinji in Šmartnem ob Paki, sporočajo. Kompletno naj bi odneslo najmanj šest hiš, poplavljena so cela naselja, ponekod je v objektih voda segla tudi do dveh metrov in pol. Zalilo je gasilski dom v Nazarjah in Gornjem Gradu, odneslo gasilske kombije, cisterne gasilskim društvom Rečica, Pobrežje in Grušovlje, ogromno opreme je poškodovane.

Pripravili so seznam, na katerem so zbrane lokacije in zbirna mesta, kamor lahko pridete pomagati pri sanaciji škode, ter kontaktne osebe po posameznih občinah, ki vas bodo usmerile naprej. Tega delimo na povezavi in v nadaljevanju.

Občini Luče ob Savinji in Solčava trenutno nista dostopni, sporočajo, zato lahko pomagate z zbiranjem materialnih in finančnih sredstev.

V kolikor se boste odločili pomagati na terenu, je za pomoč potrebna primerna obleka in nepremočljiva obutev. Potrebna je oprema, kot so rokavice, lopate in metle. Dobrodošli so tudi topli obroki, sendviči in pijača za vse, ki delajo na terenu, še sporočajo.

Iz območnih enot Karitasa in Rdečega križa sicer javljajo, da v tem trenutku ne potrebujejo oblek, pač pa se zbirajo predvsem agregati, črpalke, razvlažilci, ustekleničena voda in pakirana, suha hrana, higienski pripomočki, čistila, rokavice in škornji.

Seznam za denarne donacije najdete tukaj:

Rdeči Križ OZ Mozirje - Območno združenje Zgornje Savinjske doline

nakazila na TRR: SI56 6100 0001 5529 853

Župnijska Karitas Mozirje-Šmihel

nakazila na TRR: SI56 0242 6025 4285 840

Župnijska Karitas Rečica ob Savinji

nakazila na TRR: SI56 0237 4026 3691 471

Gasilci Mozirje

nakazila na TRR: SI56 0242 6001 5028 550

PGD Rečica ob Savinji

nakazila na TRR: SI56 0242 6001 8968 884

PGD Nazarje

nakazila na TRR: SI56 0242 6001 9182 284

PGD Pobrežje ob Savinji

nakazila na TRR: SI56 0242 6001 8315 589

PGD Grušovlje

nakazila na TRR: SI56 1966 0501 2124 119

PGD Ljubno ob Savinji

nakazila na TRR: SI56 0242 6001 7757 451

PGD Okonina

nakazila na TRR: SI56 0242 6001 4025 279

PGD Radmirje

nakazila na TRR: SI56 0242 6001 2962 547

PGD Gornji Grad

nakazila na TRR: SI56 0242 6001 4363 712

PGD Šmartno ob Dreti

nakazila na TRR: SI56 0237 4025 8742 337

PGD Luče

nakazila na TRR: SI56 0242 6001 5387 838

PGD Solčava

nakazila na TRR: SI56 0242 6001 4855 308