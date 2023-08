To bo storila vlada, da bomo »bistveno bolj odporni na podobne scenarije v prihodnosti«

IZJAVA DNEVA

"Dobili se bomo s predsednikom vlade, ker bomo poskrbeli za to, da se čim prej začne subvencionirati čakanje na delo in skrajšan delovni čas. Da se omogoči čim bolj nemoten postopek sanacij za podjetja, da ne bodo šla v stečaj. Absolutno pričakujte, da bomo vse sisteme v državi prilagodili, da bomo bistveno bolj odporni na podobne scenarije v prihodnosti."

"Delavec ima možnost, da pove, da ne more na delo zaradi višje sile, kar pomeni da mu v tem primeru pripada 50 odstotkov plače oziroma vsaj 70 odstotkov minimalne plače (137. člen Zakona o delovnih razmerjih). Druga možnost pa je odsotnost zaradi osebnih okoliščin (165. člen zakona o delovnih razmerjih). V primeru, da podjetje ne more zagotoviti dela delavcu, pa je na razpolago institut čakanja na delo. V tem primeru delavec ostane doma in mu pripade 80 odstotkov plačila. Pozor: to ni subvencionirano, torej plača podjetje, ne država. Če je narava proizvodnje takšna da gre za pisarniško delo, kjer ni treba biti fizično prisoten na mestu pa obstaja institut dela na domu. V tem primeru se lahko z delodajalcem delavke in delavci dogovorijo, da delajo od doma, če seveda nimajo poplavljenega doma."

(Luka Mesec, minister za delo, v oddaji Odmevi na TV Slovenija o tem, da bo zaradi poplav škoda tudi v gospodarstvu ogromna, zaradi česar v vladi že načrtujejo ukrepe. Predstavniki ministrstev za delo, gospodarstvo in finance se bodo sestali z gospodarskimi zbornicami, da skupaj poiščejo kratkoročne rešitve.)