Poplave, nevihte, toče in suše so nova realnost

IZJAVA DNEVA

"Poplave, nevihte, toče in suše so nova realnost. Dokler se bodo v predvolilni vročici politični veljaki raje fotografirali pred cestami in rondoji kot pred rečnimi nasipi, dokler bodo ministri glasno obljubljali denar, nato pa ga tiho vzeli, a hkrati na družbenih omrežjih javno sočustvovali s prizadetimi, bodo obupane državljane morali reševati gasilci, Rdeči križ in Karitas."

(Anja Hreščak, novinarka, v komentarju za časnik Dnevnik o sočustvovanju politikov in novi podnebni realnosti)

Škofja Loka pod vodo

© Darja Matjašec

PREBERITE TUDI: