Golob / »Škoda ocenjena na več milijard evrov«

IZJAVA DNEVA

"Če smo v soboto ocenjevali, da bi bila škoda lahko nekaj 100 milijonov, danes merimo škodo v milijardah, vemo, da bo več milijard evrov. Morali bomo narediti vse, postrgati povsod, kjer se bo dalo, če bomo želeli to škodo sanirati na učinkovit način. Morali bomo narediti rebalans."

"V pripravi je proračun za leto 2024, ki bo zaključen do septembra in bomo morali obrniti prioritete in zagotoviti dodatnih par 100 milijonov. Vmes pa se zelo truditi, da dobimo čim več pomoči iz tujine, zato da bomo lažje vse skupaj sestavili. To ni stvar odločitve enega ali dobre volje enega ministra."

"Pri tako visoki škodi, kdorkoli danes daje nerealne obljube, da bo stvari uredil še bolj hitro, ta dela škodo državi. Vse pozivam, da se zavedamo teže te katastrofe, da vemo, da so nekateri bolj prizadeti, drugi manj, da se držimo vsi tega, da ko bodo prioritete postavljene, da damo prednost tistim, ki si ne morejo pomagati sami."

(Premier Robert Golob v oddaji Odmevi na TV Slovenija o škodi in ukrepih po poplavah)