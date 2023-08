Kje boste 14. avgusta?

IZJAVA DNEVA

"Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko in letošnji dobitnik nagrade državljan Evrope, je v enem izmed medijskih nastopov zadnjih dni dejal, da so »največji heroji državljani«. Kar drži. Ne glede na vladne domislice Slovenci pomagamo. No torej, kje boste 14. avgusta?"

(Novinarka Mateja A. Hrastar v komentarju za časnik Dnevnik o dnevu solidarnosti, dela prostem dnevu, ki ga je zaradi katastrofalnih poplav državljankam in državljanom "podarila" Golobova vlada)