Več žensk na vodstvenih položajih

Na gospodarskem ministrstvu pripravljajo novelo zakona, ki bo uvedla spolne kvote za nadzorne svete in uprave javnih delniških družb in družb v državni lasti

Otvoritev hidroelektrarne Krško za časa vlade edine slovenske premierke Alenke Bratušek leta 2013

© Uroš Abram

Čeprav statistični podatki o izobraženosti in stopnji zaposlenosti žensk in moških že nekaj desetletij pričajo, da so ženske dosegle in ponekod tudi že presegle moške, je slika precej drugačna, ko pogledamo podatke o vodstvenih položajih. Naj bo to javna sfera, gospodarstvo, kultura, izobraževanje ali šport – žensk je na vodstvenih položajih tako rekoč povsod neprimerno manj kot moških. Po podatkih Slovenskega državnega holdinga (SDH) je konec julija delež žensk v organih nadzora družb s kapitalsko naložbo države znašal 26,9 odstotka, v organih vodenja pa 26,6 odstotka. Čeprav je bilo za zagotavljanje večje spolne uravnoteženosti v gospodarstvu storjenih že precej korakov, večjega napredka na tem področju ni zaznati.