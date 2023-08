Nenaravni lov v naravnem okolju

Bi se lahko začeli pogovarjati o zmanjševanju človekovega poseganja v naravno okolje in s tem zmanjševanju lova na divje živali?

Lov na medveda, volka, jelenjad, srnjad in druge živalske vrste je trofejni lov.

V Sloveniji je bil 23. februarja 2021 potrjen prvi primer okužbe z južnoafriškim sevom novega koronavirusa, na podlagi tega pa je tedanja vlada odredila ponovno popolno desetdnevno zaprtje države ter prepovedala vstop vanjo in celo izstop iz nje. Omenjeno različico koronavirusa je prinesel nevrokirurg Matjaž Voršič, ko se je vrnil z lovskega safarija v Namibiji. Kritik in zgražanja zdravnik ni bil deležen le zaradi neodgovorne poti na epidemiološko tvegano območje, pač pa tudi zaradi namena potovanja – lova na eksotične živali, ki dandanes vedno bolj velja za zavržno obliko razvedrila. V čem je lov na medvede, volkove, jelene in divje prašiče v Sloveniji tako drugačen od lova na krokodile, antilope in velike mačke v Afriki, da je družbeno povsem sprejemljiv?