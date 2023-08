»Pomoč ne pride zaradi povezanosti, solidarnosti in ljubezni evropske integracije do Slovenije«

IZJAVA DNEVA

"Število novic o Sloveniji se je namnožilo to sredo, ko je v helikopterju nad prizadetimi pokrajinami poletela predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je slovensko tragedijo razglasila za evropsko in prinesla obljubo izdatne evropske finančne pomoči. Slovenija je kot evropska država hitro postala pomembnejša. Pandemija koronavirusa, če se je kdo še spomni, uči, da so države drugim pripravljene pomagati takrat, ko nesreča ne zadene vseh držav hkrati. Pomoč ne pride zaradi povezanosti, solidarnosti in ljubezni evropske integracije do Slovenije, pač pa je na voljo, ker tovrstne mehanizme vzpostavlja evropska pogodba, ki predvideva dostop do investicijskih sredstev v mirnih časih in sanacijskih v težkih. Evropski skladi so cena, ki jo evropski centri moči plačujejo za to, da celina ostaja kalibrirana v hierarhiji, ki kapitalskim centrom najbolj služi. Države kot Slovenija so zaradi denarja tam. Za Evropsko unijo milijoni, ki se stečejo v sanacijo škode, niso najslabša možna novica. In slaba novica gotovo ni nemoč evropske periferije brez bruseljskega denarja. Veliko slabša novica za EU bi bila, če bi njene periferne države poganjala tako močna in neodvisna gospodarstva, da bi se po hudi uri zmogle obnoviti in revitalizirati same."

(Mojca Pišek, novinarka, literarna kritičarka in esejistka, v Delovi kolumni o državah članicah Evropske unije in koristi, ki jo imajo od Bruslja)