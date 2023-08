14. avgust / Navodila in informacije ob Dnevu solidarnosti

Kaj bo v ponedeljek obratovalo in kako najbolj učinkovito nuditi pomoč

Slovenijo so v teh dneh prizadele najhujše poplave v zgodovini samostojne države. Številni so ostali brez domov, škoda pa je ocenjena ne več milijard evrov.

Vlada je sporočila, da je iz solidarnosti do sodržavljanov, ki so v poplavah utrpeli škodo in potrebujejo pomoč, v ponedeljek, 14. avgusta, dela prost dan, imenovan Dan solidarnosti. Slednji delavcem omogoča, da ob plačani odsotnosti z dela nudijo pomoč vsem, ki jo potrebujejo za čim hitrejšo sanacijo škode.

Civilna zaščita ob tem poziva, da prostovoljci pomoč ponudijo prek aplikacije Poplave 2023 in se po napotilu organizirano odpravijo na območja, kjer potrebujejo pomoč. Za sodelovanje se lahko obrnejo tudi na humanitarne organizacije.

Inšpektorat za delo pa za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu opozarja na dosledno upoštevanje navodil vodij del oziroma organizatorjev dela. Izpostavlja previdnost pri dvigovanju bremen, možno nevarnost prevrnitve ali porušitve bremen, padce z višine in zdrse, previdnost zaradi elektrike in svetuje izogibanje neposrednemu stiku z vodo ter razkuževanje rok in uporabo osebne varovalne opreme.

Trgovine, vrtci, promet in drugo

Med drugim vlada državljanke in državljane ter podjetja informira, da so trgovine lahko odprte, razen če se posamezni trgovci odločijo drugače.

Zaradi izrednih razmer bo izjemoma dovoljen promet tovornih vozil, katerih največja masa presega sedem ton in pol. Dovoljen bo tudi mednarodni transportni promet. Avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) bodo na ta dan vozili po počitniškem voznem redu, ki je trenutno v veljavi. Potniška blagajna, Tehnični pregledi in Delavnice LPP ta dan ne bodo obratovali.

Vrtci bodo odprti, če bodo v lokalnih skupnostih presodili, da je to potrebno.

Kot običajno delajo izvajalci nujnih storitev, kot so na primer izvajalci institucionalnega varstva.

Vsi centri za socialno delo bodo izvajali redne naloge. Na območjih, ki so jih poplave najbolj prizadele, bodo naloge v največjem možnem obsegu zagotavljali neposredno na terenu.

Upravne enote bodo poslovale v nujnem obsegu, kar pomeni, da bodo uradne ure na okencih za stranke kot veljajo ob ponedeljkih.

Z vidika pravic in obveznosti v delovnem razmerju se na dela proste dneve in praznike vežejo določene posebnosti.

Več podrobnejših informacij lahko najdete na uradni spletni strani vlade na tem spletnem naslovu (Slovenijo prizadele najhujše poplave).

Finančna pomoč raje prek humanitarnih organizacij

Vlada priporoča tudi, da se vsa finančna pomoč zbira prek humanitarnih organizacij, ki bodo ta sredstva najlažje razdelila pomoči potrebnim. Donacije se zbirajo tudi na posebnem računu državnega proračuna. Več o tem najdete na tem spletnem mestu (Zbiranje pomoči).