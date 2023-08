»Vojska mora spremeniti svojo funkcijo in vlogo«

IZJAVA DNEVA

"Lekcije so drage, a dragocene: vojska mora spremeniti svojo funkcijo in vlogo, državni proračun mora dobiti drugačno strukturo, prostorsko načrtovanje je treba temeljito spremeniti in ga striktno uveljaviti, znanost mora premostiti blato birokratskih kanalov in korupcije ter sodelovati neposredno z državnim aparatom, povezovanje nevladnih organizacij se mora krepiti, družbena solidarnost mora biti edini javno sprejemljiv cilj, vse ostalo je drugotnega pomena. Vlada je dobila še eno priložnost, preostane ji, da jo bolje izkoristi kot opozicija. Še vedno se lahko obrne na svoje že godrnjajoče zaveznike, kar realno ne bo ne vem kako pomembno, bo pa v javnosti odlično delovalo. Kajti tista množica, prekaljena v družbenem delovanju, bo delala, vabljena ali nepovabljena, v skladu s svojimi mnogoterimi lojalnostmi."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak v komentarju za časnik Večer o solidarnosti)