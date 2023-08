»Čas je, da tudi državljani drobec lastnega standarda podarimo tistim, ki so ostali brez njega«

IZJAVA DNEVA

"Čas je, da tudi državljani sežemo v žep in drobec lastnega standarda podarimo tistim, ki so ostali brez njega. Vem, kakšen bo odgovor nekaterih. Naj da denar država. Če ga je našla za sanacijo bank in nabavo tankov, naj ga najde še za obnovo po poplavi. Vendar kazanje s prstom na državo ne bo pomagalo. Država razpolaga samo z denarjem davkoplačevalcev. Nov velikanski strošek lahko z istim denarjem pokrije samo tako, da osiromaši dejavnosti, ki jih financira iz proračuna, ali da se na naš račun zadolži. Ali bodo zagovorniki privatizacije zdravstva dobili prikladen razlog za plačevanje zdravstvenih storitev iz žepa? Ali bo financiranje dolgotrajne oskrbe še bolj osiromašeno?"

"Predlagam samoprispevek, solidarnostni prispevek, ki je v prejšnji državi gradil bolnišnice, šole, otroške vrtce in kulturne ustanove, tudi Cankarjev dom. Samoprispevek je dajatev, ki se od davkov razlikuje po tem, da se zanjo ljudje odločijo na referendumu in odraža neposredno od ljudi sprejeto solidarnost. S samoprispevkom bi dokazali, da naša želja, da pomagamo, ni kratkega daha in da se zavedamo, da nepredvidena nova potreba zahteva nov denar in ne le prerazporejanja obstoječega."

(Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje, v Dnevnikovi kolumni meni, da je čas za samoprispevek)