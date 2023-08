Prostovoljci / »Še vedno potrebujemo vašo roko pomoči«

Število prostovoljcev se bo v naslednjih dneh pričakovano zmanjšalo

Zahvala prostovoljcem

© Inštitut 8. marec / Facebook

Civilna zaščita je za torek, 15. avgusta, izdala 29 delovnih nalogov za skupine prostovoljcev pri odpravljanju posledic poplav. Po navedbah poveljnika Srečka Šestana je na terenu približno 3000 prostovoljcev. Za sredo še niso prejeli nobene potrebe po pomoči prostovoljcev, še vedno pa potrebujejo predvsem mehanizacijo, je navedel Sandi Curk iz Civilne zaščite.

Kot je za STA ocenil Curk, bi lahko zagotovili prostovoljce tudi za sredo, če se potrebe pojavijo. Pojasnil je, da pa prejemajo zahteve za materialno pomoč, ki so v postopku realizacije.

Po Curkovih navedbah so vse, ki so se prijavili v aplikacijo, obvestili, da se zahvaljujejo za trenutno pomoč, da pa so potrebe zapolnjene. "če bodo izkazane potrebe po pomoči, bodo prijavljeni v aplikacijo pravočasno obveščeni," je navedel.

"Odziv prek aplikacije je bil namreč ogromen in je presegel vsa pričakovanja. Ponujena pomoč prek aplikacije bo potrebna tudi v prihodnjih dneh, vendar pa v manjšem obsegu kot v prvih dneh po poplavah," je pojasnil.

Obenem je poudaril, da na prizadetih območjih trenutno še vedno potrebujejo "pomoč v obliki gradbenih materialov in gradbene mehanizacije, vključno z znanjem ljudi s tega področja".

"Še vedno potrebujemo vašo roko pomoči in pomoč v gradbenem materialu, seveda v nekoliko zmanjšanem obsegu. Še vedno vas naprošamo, da se prijavite in ponudite svojo pomoč. Hvala, da ste z nami."



Sandi Curk,

poveljnik regijskega štaba za Notranjsko

S 15. avgustom se sicer končuje štiridnevno obdobje obsežnejših akcij pomoči prostovoljcev na območjih, ki so jih nedavno prizadele poplave. Vrhunec je bil sicer v ponedeljek, ki ga je vlada razglasila za dan solidarnosti in hkrati dela prost dan.

Po navedbah Curka je bilo za ponedeljek za organizirane skupine prostovoljcev izdanih 84 delovnih nalogov. Pri tem je poudaril, da delovni nalog za skupine obsega tudi več kot 100 oseb.

Podatka o točnem številu oseb, ki so pomagale na terenu, po njegovih pojasnilih sicer nimajo, ker se v aplikacijo posamezne osebe prijavijo kot vodje skupin. Curk je v ponedeljek sicer ocenil, da je bilo v ponedeljek na terenu med 11.000 in 12.000 ljudi, ki so se prijavili prek aplikacije Poplave 2023.

Poleg navedenega so približno 2000 ljudi obvestili, da za pomoč sorodnikom ali za reševanje svojih nepremičnin, kjer sicer nimajo stalnega prebivališča, potrdil oz. delovnih nalogov ne potrebujejo, je še pojasnil Curk.

Wx8VZT3Jdu8

qUkIDAQli-M