Kako bo plačilo za gospodinjsko delo spremenilo odnos moških do žensk?

IZJAVA DNEVA

"Nekatere ženske govorijo: kako bo plačilo za gospodinjsko delo spremenilo odnos naših mož do nas? Ali ne bodo pričakovali enakih dolžnosti kakor prej, proti plačilu pa še več njih? A te ženske ne sprevidijo, da lahko toliko pričakujejo od nas ravno zato, ker za to delo nismo plačane, ker sklepajo, da so to »ženske zadeve«, ki od nas ne zahtevajo veliko truda. Moški lahko sprejmejo naše usluge in v njih uživajo, ker predpostavljajo, da gospodinjimo mimogrede, da v tem uživamo, ker smo s tem deležne njihove ljubezni. Dejansko pričakujejo, da bomo hvaležne, ker so nam s tem, ko se poročili ali začeli živeti z nami, dali možnost, da se izrazimo kot ženske (torej, da jim služimo), »Lahko si srečna, da si našla moškega, kot sem jaz«. Šele ko bodo naše delo spregledali kot delo – našo ljubezen kot delo – in predvsem našo odločenost, da oboje zavrnemo, se bodo začeli do nas drugače vesti. Ko bodo stotine in tisoče žensk na ulicah trdile, da je neskončno čiščenje, nenehna čustvena dostopnost, kavsanje na ukaz iz strahu pred izgubo službe težko, osovraženo delo, s katerim zapravljamo življenja, se bodo ustrašili in zamajali v svoji moškosti."

(Silvia Federici, znanstvenica, učiteljica in feministična aktivistka iz New Yorka, v kolumni za spletni portal Disenz o tem, da težave in negotovosti, ki jih v razpravah o plačilu za gospodinjsko delo pogosto izpostavljajo ženske, izvirajo iz redukcije plačanega gospodinjenja na neko stvar, kupček denarja, namesto da bi nanj pogledale s političnega zornega kota)