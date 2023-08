Rasizem kot operativna metoda dela

Policijsko rasno profiliranje se v Sloveniji ne omenja kot težava zgolj zato, ker so ljudje s poltjo drugačne barve skoraj brez izjeme tujci in se to dogaja »njim«, ne pa »nam«

Lik stripovskega antijunaka Punisherja oziroma brezkompromisnega morilca, maščevalca, na uniformah slovenskih policistov. 29.6.2017, Kongresni trg, Ljubljana

© Borut Krajnc

Te dni ob italijansko-slovenski meji poteka tradicionalni čezmejni Festival src, ki vsako leto v italijanska Humin in Čento ter v slovenski Bovec pripelje folklorne skupine z vseh koncev »eksotičnega« tako imenovanega tretjega sveta. Pred petimi leti je tam nastopila tudi skupina 25 kubanskih plesalk in plesalcev, ki pa jih je med sprehodom po bovških ulicah zmotila slovenska policija, jih odpeljala na policijsko postajo in jim izrekla po 500 evrov kazni, ker so osebne dokumente pozabili v sosednji italijanski Čenti, ter jih dolge ure zadrževala še po tem, ko je organizator festivala dokumente že dostavil na policijo. Skupina plesalk in plesalcev, ki so nekoliko temnejše polti od povprečnega prebivalca Bovca, je potem v tem slovenskem severnoprimorskem mestecu z enourno zamudo vseeno navdušila obiskovalce.