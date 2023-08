Poplava solidarnosti

Opozicija je polemike ob dnevu solidarnosti poskušala izkoristiti za nabiranje političnih točk, gospodarstveniki pa so (spet) zganjali katastrofizem

Robert Golob, Janez Janša in Borut Pahor v vasi Struge, 11. 8.

© Nebojša Tejić, STA

V ponedeljek, ki ga je vlada razglasila za dan solidarnosti, za dela prost dan, ko je lahko vsak po svojih močeh pomagal prizadetim v vremenskih ujmah, je bilo na terenu poleg gasilcev, pripadnikov civilne zaščite, vojakov in policistov še približno 12 tisoč prostovoljcev, ki so pomoč ponudili prek aplikacije Poplave 2023. Številka je bila, če prištejemo še tiste, ki so se na teren odpravili sami ali pa se priključili kateri od drugih samoorganiziranih skupin in drugih organizacij, na primer Inštitutu 8. marec, precej višja. Nekateri so kot prostovoljci na terenu že skoraj dva tedna, vse odkar so državo prizadele najhujše poplave v zgodovini samostojne Slovenije, drugi poskušajo pomagati drugače, na primer z zbiranjem pomoči ali donacijami. Slovenijo je v zadnjih dneh naravnost preplavila solidarnost.