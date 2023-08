Dvojna morala cerkve in zdravniških organizacij

Nadškof Zore je med pridigo na Brezjah zavrnil razmišljanje o pomoči umirajočim in o evtanaziji. »Človeški pogled se je nevarno zožil. Bolj ali manj vidi tisto, kar mu koristi in ga potrjuje v ’ošabnih mislih njegovega srca’ … Zato svoja sebična merila zavija v lepe in zveneče besede osebne avtonomije, pravice do razpolaganja s seboj in s svojim telesom in nazadnje še pravice do končanja svojega življenja, da bi s tem končal trpljenje, ki ga težko ali pa ga ne more več prenašati. Pa vendar je takšno razmišljanje, kaj šele takšno ravnanje nečloveško, predcivilizacijsko in nekrščansko.«

© Luka Dakskobler