Je Cerkev izgubila vero v božji načrt?

IZJAVA DNEVA

"Kdaj je Cerkev odkrila naravo kot faktor, ki odloča o vsem? Narava? Meni to zveni bližje Mihi Kordišu kot evangelijem. Je Cerkev izgubila vero v božji načrt in bo vreme razlagala z drugim zakonom termodinamike in taljenjem ledu na Antarktiki? To pridigamo zmerni ateisti, ki smo za naše težave pripravljeni kriviti tudi tretji zakon. Od profesionalcev vere hočemo slišati, kje je tukaj božja intervencija."

"To, da je Cerkev zapadla laični interpretaciji globalnega segrevanja in klimatskih sprememb, ne bi bilo tako dramatično, če ne bi laiki na svoji strani sprejeli katoliške strategije mobilizacije množic s krivdo. Verniki naenkrat obožujejo naravo in iz njenega delovanja izključujejo boga, laiki verjamejo, da je človek grešnik in se mora spreobrniti."

(Novinar in komentator Ervin Hladnik Milharčič v Dnevnikovi kolumni o tem, kdo je kriv za naravne katastrofe)