Slovo Luke Mesca

Za vodjo Levice se bosta potegovala Miha Kordiš in Asta Vrečko

Kandidatka št. 1: Asta Vrečko, ministrica za kulturo

© Borut Krajnc

V Levici so na začetku meseca končali postopek evidentiranja kandidatov za člane izvršnega odbora, koordinatorja stranke in njegovega namestnika. Za mesto koordinatorja se bosta potegovala ministrica za kulturo Asta Vrečko in poslanec Miha Kordiš, sicer pobudnik tako imenovanega levega krila stranke, ki vodstvu z Luko Mescem na čelu očita, da je stranko popeljalo preveč proti sredini. Mesec ne namerava vnovič kandidirati. Levica naj bi novo vodstvo dobila prvi teden septembra.