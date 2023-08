Minister Šarec / »Moja naloga je opremiti Slovensko vojsko«

IZJAVA DNEVA

"Slovenska javnost se še kako dobro zaveda pomena varnosti. Navsezadnje smo se morali leta 1991 braniti, da smo danes samostojni in neodvisni, zato me to ne skrbi. Moja naloga je opremiti Slovensko vojsko, da se ne bomo več vsako leto ukvarjali z negativnimi ocenami za delovanje v vojni in zadostno oceno za delovanje v miru, kakor je bilo v preteklih letih. V tem času so bili isti ljudje kritični, kako to ne more biti v ponos državi. Ne vem, kako bi to oceno drugače popravili kot s tem, da se vojska modernizira in primerno opremi."

(Minister za obrambo Marjan Šarec v intervjuju za Večer o tem, ali nakup vojaške opreme ne bo dejavnik, ki bi bistveno vplival na podporo vladi)