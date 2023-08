»Golob ni prvi premier, ki je med mandatom menjal partnerico«

IZJAVA DNEVA

"Gre za krasno stvar za politične analitike, saj česa takšnega res še nismo spremljali. Golob ni prvi premier, ki je med mandatom menjal partnerico. To se je zgodilo tudi v času Mira Cerarja, Janeza Janše, da ne omenjam britanskega premiera Borisa Johnsona ali francoskih predsednikov. Zato sama menjava partneric ni nekaj posebno zanimivega. Vendar so bile do zdaj podpora, na kakšnih dogodkih so predstavljale državo, vsaj uradno pa niso imele omembe vredne vloge. Tudi žena predsednika Milana Kučana Štefka Kučan ne."

(Novinarka in voditeljica oddaje Odmevi Tanja Starič v intervjuju za Nedelo o tem, da na predsednika vlade Roberta Goloba očitno precej vpliva njegova partnerica Tina Gaber)