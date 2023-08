»Trenutno politično premirje med Robertom Golobom in Janezom Janšo je dobrodošlo«

IZJAVA DNEVA

"Grozljiva naravna nesreča, ki je udarila Slovenijo, je stresla politično prizorišče, sredi običajnega poletnega mrtvila je prestavila okvire političnega boja, kot so se kazali za politično jesen. Brez dvoma so poplave oziroma popoplavna sanacija točka, na kateri se bodo lomile prihodnje politične tekme. Trenutno politično premirje med Robertom Golobom in Janezom Janšo, pa tudi širše v političnem prostoru, kot posledica nacionalne solidarnosti in enotnosti v katastrofi, je dobrodošlo, a nismo naivni, da ne bi vedeli, kako krhko in varljivo je lahko."

(Urednik Matija Stepišnik v Večerovem komentarju o tem, kako dolgo bo premirje Golob-Janša)