IZJAVA DNEVA

"Težko je ne biti ganjen ob solidarnosti, ki smo jo izkazali v teh dneh. A že v prvih solidarnostnih urah se je pokazalo, kako so si tisti z več socialnega kapitala hitreje organizirali pomoč, drugi pa so preprosto ostali izgubljeni. Poplava je razlike med nami zgolj poglobila. Država mora zato nastopiti kot korektiv, ki bo preprečil, da v sladkobo solidarnosti kane grenčina netransparentno deljene (denarne) pomoči in da v popoplavni prenovi namesto strokovnih ne bodo spet prevladali partikularni interesi. Golobova drzna napoved o dveh mandatih je zato zdaj tesno povezana z uspešnostjo reševanja posledic poplave. Narava se je sama postavila na vrh prioritet politične agende. Morda je to naša zadnja priložnost. Ljudje smo se tokrat izkazali. Se bo tudi politika?"

(Sociolog Roman Kuhar v Delovi kolumni o solidarnosti)